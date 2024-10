Non è d'accordo con le dichiarazioni di Thiago Motta, il giornalista Paolo Ziliani, che ha analizzato così l'episodio e i precedenti: "La Juventus pareggia in casa col Cagliari (1-1); al minuto 89 - cioè a partita praticamente conclusa - l’arbitro Marinelli, che per tutto il match non ha fatto altro che omaggiare Madama di gentili cadeaux (su tutti un rigore farsesco e cartellini gialli e rossi risparmiati a Gatti e Thuram), ammonisce per simulazione Conceiçao che essendo appena stato ammonito viene espulso. Ed ecco che Motta, l’allenatore del Nuovo Corso, se ne va in tv a dire - polemicamente - che il giallo dato a Conceiçao crea un precedente al quale tutti gli arbitri d’ora in poi devono uniformarsi. Domanda: ammesso e non concesso che il giallo dato a Conceiçao da Marinelli sia stato esagerato, che ne facciamo di tutti gli scheletri nell’armadio (leggi: scandalose decisioni a favore della Juventus) che da mezzo secolo vengono conservati nelle segrete della Real Casa e che mai, purtroppo, sono diventati “precedenti”? E quando un anno fa il Bologna venne a Torino per essere derubato dall’arbitro Di Bello e dal VAR che fecero finta di non vedere il colossale rigore Iling-Ndoye con cui il Bologna avrebbe vinto la partita 2-0 (finì invece 1-1), perchè Motta non aprì bocca - letteralmente - nel dopo partita? Forse perchè già sapeva che sarebbe stato lui a raccogliere l’eredità di Allegri? Già, saperlo…".