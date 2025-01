Da qui lo stop alla telenovela e la porta d’uscita aperta al giocatore, a patto che oltre ci sia un club con una valigetta colma di 45milioni. In vantaggio c’è la Roma rispetto al Napoli, per diversi motivi. Il primo: lo spazio di manovra per un simile acquisto c’è. Il secondo: Frattesi è cresciuto in giallorosso e utilizzerebbe la Roma per dare un senso"affettivo" alla sua decisione di andare via da Milano. Il terzo: pensa di avere più spazio in giallorosso piuttosto che al Napoli, dove potrebbe ritrovarsi a fare la prima riserva come all’Inter. Il quarto: l’Inter non vuole rinforzare il Napoli. Il quinto: Ghisolfi era a Milano e Ranieri si è esposto".