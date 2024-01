Ziliani ricorda: “Obbrobrio di Nasca al VAR in Juve-Bologna ma nessuna traccia di…”

Paolo Ziliani ha riportato sotto i riflettori una partita con una ricca moviola (con Nasca protagonista), per la quale non ci fu nessun tipo di agitazione. Il confronto del giornalista sportivo nasce dai titoli dei giornali che oggi hanno polemizzato sulla vittoria dell'Inter: "Mi viene in mente che Nasca era al VAR, assieme a Fourneau, anche il 28 agosto quando in Juventus-Bologna 1-1, a metà ripresa, col Bologna in vantaggio 1-0 fece finta di niente sul gigantesco rigore non concesso da Di Bello al Bologna per atterramento di Ndoye - che stava segnando a porta vuota - da parte di Iling: c’erano rigore per il Bologna e espulsione di Iling, Di Bello fece proseguire e Nasca diede l’okay come se nulla di irregolare fosse successo".