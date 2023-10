Inzaghi, nessun incrocio con Lukaku. Il tecnico guarda il panorama e si consola col tabellone

Gestione perfetta da parte del tecnico che ha vinto col gioco e con uno dei suoi uomini più in forma, Marcus Thuram. Nessun contatto diretto col suo ex bomber

La gara di ieri tra Inter e Roma l'ha vinta anche Simone Inzaghi . Gestione perfetta da parte del tecnico che ha vinto col gioco e con uno dei suoi uomini più in forma, Marcus Thuram. Nessun contatto diretto col suo ex bomber, Lukaku:

"L’avrebbe stretta quella manona, l’avrebbe pure abbracciato prima e dopo il match, ma ieri Simone Inzaghi non è riuscito a riconnettersi neanche per un secondo con lo sfuggente Romelu. In realtà la “connessione” tra attaccante e allenatore non c’è mai stata davvero e ieri il belga si è negato pure al suo ex allenatore, non solo ai compagni. Il tecnico interista, però, ha avuto ampia consolazione quando ha visto il tabellone di San Siro a fine partita. L’1-0 può sembrare striminzito, ma ha premiato uno sforzo enorme e paziente profuso dalla sua squadra. Altre volte, quando la palla faticava ad entrare, l’Inter si attorcigliava su se stessa inutilmente, mentre ieri è stata matura nel trovare il pertugio giusto al momento giusto", racconta La Gazzetta dello Sport.