Zoff: “Mondiale 2030 in 6 paesi? Così è strano e perde valore. Sono vecchio ma…”

L'ex campione del mondo ha avuto anche modo di parlare della "sua" Lazio, dopo la prestazione di ieri in Champions League contro il Celtic: colpo di fortuna? "Be', secondo me gli è andata bene. Nel calcio di solito non succede anzi è raro, ma sta nelle cose, può capitare. La partita comunque è stata abbastanza equilibrata. Segnali positivi in chiave campionato? Si, la La Lazio ha tutte le potenzialità per risalire", risponde l'ex portiere.