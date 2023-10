Bologna, Thiago Motta: “Questa Inter mi ricorda la mia del Triplete”

Le ultime due uscite a San Siro del Bologna sono terminate con altrettante sconfitte per 6-1. Ma Thiago Motta confida che sul campo della sua Inter, questa volta, finisca diversamente. "Il passato è passato - dice - secondo me quello che è accaduto peserà pochissimo o nulla sulla testa dei miei giocatori. Ogni partita è una storia sé e ai miei giocatori ho detto che abbiamo l'opportunità di giocare una partita bellissima, contro una grande squadra che gioca per vincere in Italia e in Europa, per proseguire sul nostro percorso. Ho detto loro che è un privilegio giocare una gara così, in uno stadio fantastico, pieno di tifosi e ci saranno anche i nostri. Dobbiamo ringraziare di poterla giocare e per questo bisogna lasciare tutto sul campo".