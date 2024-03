L'ex fantasista, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del cammino dell'Inter in questa stagione

L'ex fantasista Gianfranco Zola, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha parlato del cammino dell'Inter in questa stagione:

Guardiamo un po’ più su in classifica. L’Inter è lanciata verso il 20o scudetto. Sarà un problema per le avversarie colmare il gap?

«Il gap, effettivamente, è notevole. L’Inter, in questa stagione, ha alzato l’asticella e non credo che abbia intenzione di abbassarla, nel senso che non venderà i pezzi migliori. Squadra ben organizzata, e anche la società è ad alti livelli. Toccherà alle altre, al Milan, alla Juventus, alla Roma, piuttosto alzare l’asticella».