L'attaccante polacco classe 2004, che da gennaio indossa la maglia rossoverde, continuerà la sua esperienza in Umbria

Jan Zuberek rimarrà alla Ternana. L'attaccante polacco, classe 2004, a gennaio era stato ceduto in prestito dall'Inter ai rossoverdi, ma a causa di un infortunio non è riuscito a mettersi in mostra.