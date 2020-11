VIDEO / Cassano e il consiglio in panchina: “L’ho proposto ad Ausilio e mi ha dato ragione”

Durante una delle ormai classiche dirette Instagram di Bobo Vieri, l’ex attaccante dell’Inter Antonio Cassano parla di un allenatore che ha personalmente consigliato al ds nerazzurro Piero Ausilio:

“Due-tre mesi fa cosa ho detto a Lele di un allenatore fenomenale? E mi ha scritto anche il ds dell’Inter Ausilio l’altro giorno dicendomi che avevo ragione. Alguacil della Real Sociedad, lo avevo detto a Piero: occhio a questo allenatore qua. È primo in classifica in Spagna, un allenatore di grande personalità che fa giocare la sua squadra. Ha una squadra con giocatori normali ed è primo. Ha idee nuove, fresche, non le solite banalità. Servono questi allenatori, altrimenti la giostra è sempre quella. Mi piace anche Fonseca, ma gli allenatori del futuro sono due: quello del Lipsia, Nagelsmann, e Rose del Moenchengladbach”.