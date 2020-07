VIDEO / Spal-Inter, torna Eriksen dal primo minuto. In difesa Conte non rischia de Vrij

Questa sera alle 21.45 l’Inter è impegnata nella trasferta di Ferrara contro la Spal. Antonio Conte torna a contare dal primo minuto su Eriksen anche per dare un po’ di respiro a Borja Valero che ha giocato da titolare nelle ultime due gare. Lukaku non ci sarà nuovamente e sarà Sanchez a cercare di ispirare i compagni insieme al danese lì davanti e a fare da spalla a Lautaro Martinez, tornato al gol dopo un periodo di astinenza. In difesa, senza Godin squalificato, il tecnico potrebbe mandare Ranocchia da centrale e non de Vrij: il calciatore è diffidato e rischierebbe di saltare la sfida di domenica sera contro la Roma.

(Fonte: gazzetta.it)