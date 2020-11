In conferenza stampa mister Conte ha parlato di consapevolezze e giudizi sul suo operato. Alla vigilia della gara col Torino ha spiegato: «Conosciamo i nostri pregi e difetti, cosa che dall’esterno non si riescono a capire, per il resto dobbiamo pensare a noi stessi. Mi auguro sempre che ci sia onestà intellettuale da parte di tutti e da chi viene chiamato a dare giudizi. E se siamo considerati competitivi…».