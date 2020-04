VIDEO / Inter, Lukaku-Lautaro a confronto con altre coppie storiche del gol. Nel mirino…

Quanti gol segneranno a fine stagione (sempre che questa stagione riparta?). Lukaku e Lautaro Martinez sono la coppia del gol dell’Inter. Come tanti loro predecessori hanno tirato la carretta delle reti segnate e vanno a caccia di record. Ieri, nella diretta con Adriano, il giocatore nerazzurro ha raccontato della sua intesa con l’argentino. Il ranking degli ultimi venti anni vede in vetta la coppia di attaccanti del 2010-2011, Eto’o -Pazzini, 48 gol segnati in due. Segue a ruota con 45 reti la coppia del Triplete, Milito-Eto’o. Stesse reti di un’altra coppia ricordatissima dai tifosi interisti: Vieri-Recoba, stagione 2004-2005. 41 gol sono stati segnati dalla coppia Ibra-Cruz nella stagione 2007-2008. In questa stagione, in tutte le competizioni, in coppia, la Lu-La, ha segnato fin qui 39 reti.

Dopo 25 giornate in Serie A i gol segnati dai due attaccanti di Conte sono 28. La missione è battere il record di 40 gol in campionato a fine stagione segnati dalla coppia formata da Icardi e Perisic.