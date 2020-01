GdS – L’Inter ha in testa Vidal, ma occhio a Eriksen: c’è il placet al trasferimento a gennaio

L’Inter lavora su più piani per rinforzare il centrocampo. Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa fa il punto su Vidal ed Eriksen:

“Conte vuole rinforzi, Marotta e Ausilio lavorano su più fronti. C’è quello del terzino: si è parlato di Young, di Marcos Alonso, ci sono tanti nomi in ballo, ma soprattutto il tema principale riguarda il centrocampista. Il contatto con Arturo Vidal è stato preso da tempo, in maniera anche soddisfacente. Il problema è che il Barcellona fatica a dire sì, perché Messi lo vuole al suo fianco. Conte fa sempre l’occhiolino al cileno e questo è un elemento che non potrà essere risolto a breve, perché dopo la Supercoppa spagnole, cioè a metà gennaio, si potrà capire se l’Inter potrà affondare o meno questo colpo. Nel frattempo gli infaticabili Marotta e Ausilio parlano col Tottenham ed Eriksen. La vicenda sta prendendo quota perché il giocatore ha dato il suo placet al trasferimento già a gennaio. Anche in questo caso l’Inter dovrebbe spendere una ventina di milioni. L’Inter ha in testa Vidal, ma se davvero Eriksen diventa fattibile allora saranno giorni caldissimi per il mercato dell’Inter”.