VIDEO / Primo giorno di allenamento per Eriksen: che sorrisi con Lukaku

Dopo la firma e l’annuncio ufficiale del suo arrivo Christian Eriksen è partito alla volta della Pinetina per il suo primo allenamento con l’Inter. Il giocatore si è allenato con i compagni: tanti sorrisi e volto molto più rilassato rispetto a ieri, quando era appena sbarcato all’aeroporto. Sono i suoi giorni, i giorni della speranza per i tifosi nerazzurri che lo hanno tanto atteso. Ed ecco le prime immagini, le più belle, del suo primo giorno ufficiale da interista. Il danese dimostra già un certo feeling con l’altro acquisto top del club nerazzurro, Romelu Lukaku. Al centro sportivo sono arrivati anche Marotta e Ausilio per seguire il primo giorno del giocatore e l’allenamento della squadra.