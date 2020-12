VIDEO / Inter-Bologna 3-1: furia Hakimi, nuova perla di Lukaku

MILANO – Vittoria convincente. Quella contro il Bologna è un’Inter solida che ha concesso pochissimo all’avversario, che si è difesa bene, equilibrata e che coglie la terza vittoria consecutiva considerando le coppe. Parte subito bene la squadra di Conte che trova il vantaggio con Lukaku al 15°. Sempre il belga ha sul destro l’occasione per raddoppiare ma è bravo Skorupski (migliore dei suoi) a chiudere la porta in faccia al belga. Si ripeterà nella ripresa con altri due buoni interventi. Il raddoppio arriva in finale di tempo con Hakimi. Buona prova quella offerta dal marocchino che nella ripresa trova la doppietta che di fatto chiude i giochi. L’Inter torna al secondo posto, scavalcando la Juventus, a due punti dal Milan che giocherà domani.