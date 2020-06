Dopo la deludente partita col Sassuolo terminata in parità, l’Inter dovrà sfidare il Parma domenica sera al Tardini. Conte ha concesso oggi un giorno di riposo, ma non vuole allentare la tensione. In vista della sfida coi gialloblù il tecnico dovrebbe recuperare Brozovic che riprenderà il suo posto a centrocampo.