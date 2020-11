Vigilia di Champions League per l’Inter. I nerazzurri sono in campo per la consueta rifinitura verso la sfida con il Borussia Monchengladbach prima della partenza per la Germania. Durante il torello, come testimoniano le immagini raccolte da Fcinter1908.it, Romelu Lukaku ha suonato la carica per tenere alta la concentrazione dei compagni.