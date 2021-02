VIDEO / Inter-Juventus 1-2: ai bianconeri il primo round. Le immagini del match

MILANO – La Juventus si aggiudica il primo round superando l’Inter per 2 a 1 in rimonta. Al vantaggio nerazzurri firmato Lautaro rispondono i bianconeri che guadagnano il pareggio su calcio di rigore assegnato dal VAR per una trattenuta su Cuadrado di Young. Penalty generoso per i bianconeri che dopo 10 minuti trovano la rete del vantaggio con Cristiano Ronaldo che approfitta di una leggerezza di Bastoni in fase difensiva e sorprende Handanovic inspiegabilmente fuori dai pali.

Nella ripresa cresce l’Inter che sfiora con Sanchez e Darmian la rete del pareggio. Buffon si supera sull’esterno nerazzurro e blinda il risultato che vola verso il finale con l’Inter che tenta in ogni modo di recuperare lo svantaggio senza riuscire a trovare la via del gol.

Gara 1 in appannaggio dei bianconeri, qualificazione che si deciderà con la gara di ritorno il 9 febbraio a Torino