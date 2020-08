VIDEO / Europa League, al triplice fischio si scatena la gioia di Antonio Conte

Una vittoria ottenuta con merito. L’Inter demolisce lo Shakhtar, Lautaro e Lukaku mettono a segno una doppietta e Danilo D’Ambrosio conferma il suo ottimo stato di forma realizzando la rete del 2 a 0 svettando su calcio d’angolo. Antonio Conte lo aveva dichiarato il giorno prima “La parola paura non esiste nel mio vocabolario e non deve esistere in quello dei miei giocatori”. Tanto è stato. Nessun timore, nessuna paura, solo rispetto. I nerazzurri tornano a giocarsi una finale europea dopo 10 anni, riportando – dopo 21 anni – un squadra italiana in finale di Europa League (l’ultima fu il Parma di Malesani). Al triplice fischio il tecnico nerazzurro scarica tutta la sua gioia andando ad abbracciare staff tecnico, giocatori e dirigenza nerazzurra. Un epilogo incredibile quello che porta i ragazzi di Antonio Conte a giocarsi la coppa contro il Siviglia