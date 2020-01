VIDEO / Giornata di lavoro in Lega: arrivano gli ad dell’Inter Marotta e Antonello

Non ci sono solo gli impegni di mercato, ma anche quelli con la Lega Calcio per l’Inter e i suoi dirigenti. Questa mattina alle 11.30 è in programma un Consiglio di Lega. Alle 14.30 invece è stata convocata l’Assemblea dei Club di Serie A. Beppe Marotta e Alessandro Antonello, ad nerazzurri, sono arrivati nella sede di Via Rosellini per partecipare agli incontri con gli altri rappresentanti delle squadre del massimo campionato.

Questi i punti all’ordine del giorno dell’Assemblea: