VIDEO FCIN1908 / Inter, Marotta: “KO col Barça? Più colpe nostre. Sul mercato vogliamo…”

Intervenuto alla consegna del Premio Brera, Beppe Marotta, ad dell’Inter, è tornato così sul KO in Champions League contro il Barcellona, che è costato l’eliminazione: “Più colpa nostra che meriti loro. Siamo in una fase crescita, speriamo. Il mercato? A gennaio non è un mercato in cui si può scegliere, ma è un mercato fatto di opportunità: ma queste sono poche perché i migliori giocatori se li vogliono tenere. Vedremo di migliorare una rosa di già grande qualità per noi”.