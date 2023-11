VIDEO FCIN1908 / Marotta: “Galliani mio modello, suo palmares inarrivabile ma spero di…”

A margine della 40° edizione dello Sport Movies & Tv – Milano International FICTS Fest, Beppe Marotta ha parlato così

"Sono orgoglioso di questo prestigiosissimo premio in questo contesto della Regione Lombardia, la mia regione, presieduta da Attilio Fontana, mio compagno di liceo. Il fatto di essere qua per me è motivo di orgoglio, sono qui con Adriano Galliani che per me è un modello e un'icona dello sport, un punto di riferimento, è meno giovane di me quindi ho potuto apprendere tante cose da lui anche se le schermaglie più grandi che abbiamo avuto erano quando io ero ragazzino a Varese e lui a Monza. Il suo palmares è più ricco del mio, è impossibile eguagliarlo ma spero di avvicinarmi. Il palmares è diverso ma ci accomunano tante cose, la passione per lo sport, il coraggio, l'umiltà e tantissimi valori. Lo sport è una palestra di vita, contenitori di valori che si uniranno alla cultura formando un binomio vincente, io e Galliani vogliamo trasmettere i valori ai giovani, ai ragazzini e alle ragazzine che cercano di emulare i campioni dello sport. Sta a noi cercare di educare i giovani al fine di diventare uomini ma anche professionisti vincenti", le parole di Marotta