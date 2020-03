Con il campionato fermo per l’emergenza mondiale legata al Covid-19 l’Inter può vantare – in questo momento – numeri incoraggianti che legano la stagione fino a questo momento disputata ad una crescita che sul campo stava portando i suoi frutti. Con il torneo fermo e la squadra in isolamento i ragazzi di Antonio Conte dovranno mettere benzina nella gambe per quello che si spera sarà il rush finale del torneo.