“Una vergogna, sembrava Inter Channel”. Ecco la replica di Bonan a Mihajlovic

Una sfuriata in piena regola. Sinisa Mihajlovic, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ha attaccato duramente Sky Sport e Fabio Caressa, rei di non aver fatto i complimenti al Bologna per la vittoria contro l’Inter.

Il giornalista Sky Sport Alessandro Bonan, in quel momento conduttore della trasmissione, ha replicato così al tecnico del Bologna.

“Mi spiace che sia andato via senza aspettare la replica. Io non ho visto il programma incriminato ma c’era una sconfitta dell’Inter che faceva sicuramente molto rumore. Nonostante questo, nel corso della giornata, su Sky era stato sottolineato più volte il merito del Bologna per la vittoria di Milano. Io non so cosa replicare ad un’affermazione del genere e sinceramente sarebbe giusto che a rispondere fosse Caressa“, ha detto il conduttore.