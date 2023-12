VIDEO / Ausilio: “Alcuni si nascondono ma Inter ha obiettivo scudetto come Juve, Milan e Napoli”

"Non ci nascondiamo, l'obiettivo è lo scudetto. E lo è anche di chi si nasconde". Piero Ausilio stuzzica le rivali dell'Inter

"Non ci nascondiamo, l'obiettivo è lo scudetto. E lo è anche di chi si nasconde. Juve, Milan e Napoli avevano a inizio anno il nostro stesso obiettivo. Se vincerà un'altra stringeremo la mano e ripartiremo l'anno prossimo con lo stesso obiettivo. L'Inter inizia sempre per vincere, non esiste altra possibilità"