Acque agitate al Psg dove il ds Leonardo ha pubblicamente bacchettato il tecnico Thomas Tuchel per aver criticato la campagna acquisti del club.

“Non abbiamo apprezzato affatto. Se qualcuno non e’ felice, se decide di restare, deve rispettare la politica sportiva e le regole interne”, ha dichiarato Leonardo, che per la prima volta è intervenuto in pubblico nei confronti del tecnico tedesco.