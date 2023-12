Piero Ausilio non si nasconde: l'Inter punta allo scudetto. Ma ci puntavano anche le altre big, che ora fanno finta di nascondersi

Inter, Juve, Milan e Napoli sono partite per vincere. Poi quando non arrivano i risultati, alcuni si nascondono dietro altri obiettivi. Noi vogliamo fare di tutto per fare il massimo ovunque, Supercoppa compresa"