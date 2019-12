VIDEO FCIN1908 / Festa Natale, Ferri: “Inter, percorso difficile, ma possibile. Gli infortuni…”

Alla cena natalizia dell’Inter che si svolge questa sera nel centro di Milano c’è anche Riccardo Ferri. L’ex difensore nerazzurro ha parlato della squadra di Conte e del suo momento: «Finora si è fatto un percorso importante. Guardando il bicchiere mezzo pieno c’è da recriminare qualche infortunio che ha pesato sull’organico, ma guardiamo alla pausa con occhi positivi perché recuperando gli infortunati l’Inter può essere competitiva fino alla fine e fare un buon percorso in Europa League. E’ una stagione finora strabiliante, nessuno poteva pensarlo, quello che verrà sarà un percorso difficile, ma possibile.

-Di che tipo di rinforzi ha bisogno l’Inter e si aspettava di vederla a questo punto?

Che questa squadra abbia bisogno di rinforzi si sapeva dall’inizio e ci sono persone addette competenti per fare questo. A questo punto l’Inter è prima con la Juve, è un dato oggettivo, il percorso è stato positivo. Unico rammarico gli infortuni dell’ultimo periodo che hanno menomato la squadra e condizionato le scelte del tecnico. Resto fiducioso. E’ un percorso difficile ma possibile in virtù del fatto che c’è il mercato di gennaio e poi ci saranno rientri importanti.

-Il calcio italiano sta esprimendo grande talento, se fosse un ds su chi porrebbe la sua attenzione?

Non sono un ds ma ci sono tanti giovani che si sono messi in evidenza e l’occhio delle grandi squadre va su chi esprime grandi qualità. Non sta a me dire su chi puntare, ci sono persone molto competenti all’Inter brave a cogliere tanti aspetti difficili per chi come me non è del settore.

(Fonte: FCINTER1908.IT, da Milano Fabio Alampi e Daniele Vitiello)