VIDEO / Melo a FCIN1908: “Chiellini? Un uomo di carattere parla in faccia, non alle spalle. E poi ha avuto…”

Felipe Melo, in diretta su Instagram con Fcinter1908, ha risposto a Chiellini dopo il duro attacco di oggi. “E’ brutto che il capitano della Juventus dica cose del genere. Chi parla dietro, non mi piace. Non voglio parlare di questo uomo. Un uomo di carattere non può permettersi di parlare alle spalle. Mi ha avuto due anni a Torino, poteva parlare in faccia. Stessa cosa con Balotelli. Siamo in un momento in cui dobbiamo pensare ad aiutare il prossimo. Questo virus di merda sta ammazzando la gente, non è il momento di parlare degli altri”.