Dopo la batosta per due a zero con il Real Madrid, che riduce al lumicino le possibilità dell’Inter di qualificarsi agli ottavi di Champions, c’è la trasferta contro il Sassuolo. Che formazione manderà in campo Antonio Conte? Sarà una squadra che darà riposo ad alcuni protagonisti come Hakimi e Lukaku. Spazio sulla fascia a Darmian e in avanti ci sarà Sanchez con Lautaro.