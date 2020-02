VIDEO / Zamorano, gioia derby: “Sono senza voce, questa Inter ha cuore. Scudetto? Può farcela”

Quasi senza voce, ma con il cuore colmo di gioia. Perché, per Ivan Zamorano, l’Inter è un pezzo di cuore. L’attaccante cileno, ieri presente a San Siro per assistere al derby contro il Milan, ha raccontato la sua partita con queste parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport:

“Il numero 9 o l’1+8? Il 9 è quello della conquista della Coppa UEFA, ma tutti i tifosi interisti sono affezionati all’1+8. Sono senza voce per il derby. Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma nella ripresa abbiamo visto carattere e cuore, con un finale fantastico. La squadra ha mostrato la personalità, è una vittoria importante per le prossime partite. E’ significativo essere vicini alla Juventus. Adesso viene il difficile, ma è stata una serata fantastica. I bambini della mia fondazione sono felicissimi. E’ il quarto anno che veniamo qui per il derby e l’Inter ha sempre vinto, per loro è stata una grande emozione. Scudetto? L’importante è lavorare con umiltà. L’Inter può lottare fino alla fine, continuiamo così. C’è una squadra di esperienza, in cui tutti sanno quello che devono fare. Ma quello che conta di più è il cuore, il carattere. La storia dell’Inter è saper soffrire, un po’ come la mia. Perciò c’è questo feeling. Ogni volta che torno qui sembra che io non sia mai andato via, sono rimasto nel cuore dei tifosi. Sanchez? Abbiamo parlato, è un fenomeno come uomo. Se si rimette a posto fisicamente, può essere importante per l’Inter“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)