Abete: “Mancini? C’è intenzione della Figc di tenerlo: sirene di grandi club ma…”

Come si evolverà il futuro di Roberto Mancini? Giancarlo Abete ne ha parlato a Rai Gr Parlamento, con riferimento anche a grandi club che vorrebbero ingaggiarlo.

Giancarlo Abete ha elogiato il lavoro di Roberto Mancini e la prestazione della Nazionale italiana. Ai microfoni di Rai Gr Parlamento ha anche accennato al futuro del ct: "La Bulgaria è sempre stata una squadra difficile per la nostra nazionale: penso sia un ottimo risultato, l'Italia continua a vincere ed è un fatto molto positivo in un anno difficile per le nostre squadre nelle competizioni europee. Questi risultati ci danno forza, speriamo ci sia ancora continuità in un anno importante, in cui ci sono le qualificazioni dei Mondiali, la fase finale degli Europei e della Nations League".

"Mancini sta facendo un lavoro positivo, anche perché c'è una capacita' di far ruotare molti giocatori, molti giovani, con una formazione che si rinnova costantemente. Spero che possa restare in Nazionale, la Figc mi pare motivata a tenerlo. Naturale che ci siano sirene dei grandi club ma Mancini ha già fatto bellissime esperienze e la Nazionale è una opportunità unica", ha precisato Abete a proposito del futuro del ct. E per quanto riguarda gli Europei ha aggiunto: "Partite con il pubblico agli Europei? Speriamo vada a finire bene, perché vedo che l'impegno della Federazione, è importante, come testimoniano le recenti decisioni del presidente Gravina. Noi ci teniamo ad ospitare gli Europei. Capisco anche che la Uefa debba tenere una modalità comportamentale sufficientemente similare, non dico identica, tra i vari paesi. Spero che migliorando le situazioni della pandemia possiamo avere un Olimpico parzialmente aperto per gli Europei, l'Italia ci tiene, la Federazione ci tiene, come i tifosi e il calcio italiano, è un momento in cui dobbiamo raccogliere certe sfide e non cadere in depressione".