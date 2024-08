Palacios non vede l'ora di partire e ha di fatto rifiutato due proposte dalla Bundesliga, ossia Stoccarda e Borussia Moenchengladbach. Per l'Inter sarà un investimento importante, anche in vista della stagione che verrà: "Palacios, evidentemente, una volta superato un iniziale periodo di apprendistato, dovrà essere il back-up di Bastoni. Nel suo caso, però, l’Inter intende fare un discorso a più ampio respiro. La sua età, vale a dire 21 anni compiuti lo scorso aprile, prevede infatti che far parte del processo di ringiovanimento del reparto difensivo e non solo. Che, come noto, ha due elementi, Acerbi e De Vrij, rispettivamente 36 e 32 anni, che hanno il contratto in scadenza nel 2025. E per almeno uno dei due non ci saranno prolungamenti".