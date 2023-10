Ag. Cragno: “Vuole qualcosa di importante. Alcune scelte scellerate…”

Sassuolo è l'ambiente ideale per ricaricare le pile.

"Non parlerei di pile scariche, lui è sempre stato carico. A Sassuolo, con tutto il rispetto di Consigli che ha fatto grandi cose e si è rivelato un giocatore importante per questo club, Alessio è andato lì perché vuole giocarsi qualcosa di importante in maniera determinata ed onesta in un club importante che lavora in un certo modo. Chi la dura la vince e bisogna vincere, anche perché non molla mai".