Ag. Thiago Motta: “Può succedere di tutto, ma ora pensa al Bologna. Persona serissima”

Intervenuto in collegamento con Telelombardia, Alessandro Canovi, procuratore di Thiago Motta, ha parlato delle prospettive future dell'allenatore del Bologna, accostato alla panchina dell'Inter in un prossimo futuro:

"Futuro? Lui non sta pensando a nulla se non a vincere contro il Torino. E' sempre stato visto come un potenziale grande allenatore, ma questo fa capire l'umiltà e la tenacia di Thiago, che ha iniziato nelle giovanili del PSG, prima di fare delle esperienze con Genoa, Spezia e ora Bologna. Ha sottoscritto un contratto biennale di due anni con il Bologna e posso assicurare che è totalmente concentrato su questa stagione e su come programmare la prossima con il Bologna. Poi è chiaro che nel mercato può succedere di tutto".