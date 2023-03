Svelata offerta Turkish Airlines: “Più di Digitalbits. 25mln per 4 anni e pieno uso…”

"Situazione Digitalbits: non è stato pagato nulla, né i 24 milioni di quest'anno, né i premi dell'anno scorso. Si andrà per vie legali e comunque rimarrà, a meno di sorprese, sulle maglie fino a fine stagione. Ci sono trattative per il nuovo sponsor che vanno avanti. C'è Turkish Airlines ma, ci dicono, anche uno sponsor importante americano e uno arabo. Chi offrirà di più andrà sulle maglie. Da quello che abbiamo saputo, le offerte sono più alte di quelle di Digitalbits. Da quanto ci risulta, l'offerta di Turkish Airlines sarebbe di 25 milioni di euro a stagione per quattro anni, più l'aereo a disposizione per tutte le trasferte".