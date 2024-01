Dietrofront Agoumé, Romano: “No Marsiglia, i motivi. Contatti Siviglia-Inter per chiudere”

“Il club francese ha deciso di lasciare la trattativa per Agoumé. Il giocatore non andrà al Marsiglia, i dubbi del calciatore su alcuni dettagli finali hanno spinto il club a cambiare idea. Il Siviglia ora può chiudere la trattativa con l’Inter per il prestito di Agoumé”, scrive l’esperto di mercato sul baby centrocampista, in uscita dall'Inter.