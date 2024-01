Agoumé sui social dopo la partenza per Siviglia: “Non vedo l’ora di iniziare”

Lucien Agoume ha giocato solo quattro minuti in questa prima parte di stagione con l'Inter. Il Siviglia lo ha cercato e lo ha convinto a trasferirsi in Francia battendo la concorrenza del Marsiglia. Il centrocampista francese ha optato per il trasferimento in Liga e lascia il club nerazzurro in prestito con diritto di riscatto fissato a otto mln e un eventuale diritto di riacquisto che la società di via della Liberazione mantiene sul suo cartellino.