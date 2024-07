Al Ittihad, niente Pioli: è Laurent Blanc il nuovo allenatore

Il club ha annunciato che il futuro tecnico sarà Laurent Blanc, ex ct della nazionale francese e calciatore, tra le altre, di Napoli e Inter

Non sarà Stefano Pioli il prossimo allenatore dell'Al Ittihad. Come riferisce Sport Mediaset, il club arabo ha annunciato che il futuro tecnico sarà Laurent Blanc, ex ct della nazionale francese e calciatore, tra le altre, di Napoli e Inter. Si legge: