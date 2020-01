Mercato, idea scambio Vecino-Allan per Inter e Napoli. Ecco perché è perfetto per Conte

Un’idea che stuzzica non poco il palato dei tifosi interisti: Matias Vecino al Napoli e Allan in nerazzurro. E’ questo uno dei tanti argomenti affrontati ieri dai due club, che principalmente hanno parlato di Matteo Politano. Ma l’ipotesi scambio potrebbe decollare nei prossimi giorni: “Nel summit Inter-Napoli si sarebbe parlato anche di una idea di scambio a centrocampo, con Allan (che Ancelotti vorrebbe portare all’Everton) a Milano in cambio di Matias Vecino: due giocatori che stanno vivendo un momento tutt’altro che positivo nei loro club e che da mesi valutano la possibilità di cambiare aria.

Per Vecino c’era stato un sondaggio della Lazio, con richiesta di prestito: offerta rispedita al mittente perché l’Inter vuole monetizzare per andare eventualmente a caccia di un nuovo centrocampista negli ultimi giorni. Monetizzare o scambiare: ecco uno come Allan sarebbe perfetto per Conte. Un giocatore straordinario, simile a Vidal (il preferito dell’ex c.t.) ma piùgiovane di quattro anni”, scrive La Gazzetta dello Sport.