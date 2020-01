Uscite Inter: Lazaro più Lipsia che Newcastle, Napoli su Politano. Vecino? Zero offerte

Se la prima cessione in casa Inter dovrebbe essere quella di Gabigol, il brasiliano potrebbe non essere l’unico partente tra i nerazzurri. Per poter rinforzare la rosa, l’Inter ha bisogno anche di cedere, come spiegato anche da Ausilio.

“Gabigol porterà fondi da reinvestire, ma non libererà spazi in lista (come Dimarco, che piace a Verona e Bologna): per quelli servono le cessioni di Lazaro e Politano. L’austriaco ha due possibili destinazioni, il Newcastle e il Lipsia: per questioni di classifica e di buoni ricordi “tedeschi” preferirebbe la seconda. Per entrambe si ragiona su prestito e riscatto a 20 milioni. Politano invece vuole solo la Roma, che ha proposto un prestito di 18 mesi e diritto di riscatto intorno ai 20. L’Inter vuole l’obbligo di riscatto per riaprire la trattativa e «incassa» l’interesse del Napoli, che sarebbe pronto a pagare i 25 milioni del cartellino: affare che sarebbe svincolato da Llorente. Per Vecino non sono arrivate offerte convincenti, mentre oggi il Parma si è aggiunto alla Spal fra le “pretendenti” a un prestito di Esposito. Il d.s. Faggiano, ieri in sede nerazzurra anche per sondare la possibilità di subentrare al Genoa nel riscatto di Pinamonti (ma i 18 milioni automatici del 1° febbraio sono considerati cifra fuori portata), ha spiegato: «Abbiamo chiesto Esposito già un mese fa, ma per adesso l’Inter non lo considera in uscita. Se lo sarà, noi ci siamo»”, si legge su La Gazzetta dello Sport.