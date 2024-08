"A proposito di esuberi, c'è da dire che ognuno ha i propri e che anche l'Inter lotta contro lo stesso 'problema'. Arnautovic (35) e Correa (29) sono sul mercato e chiudono l'accesso a un'altra punta. Per fortuna i nerazzurri recupereranno Taremi (32) per la prima di campionato, l'iraniano sta bene e avrebbe voluto aggregarsi per l'amichevole di Londra ma è stesso frenato da Inzaghi"