Mercato, Ansa: “Tonali ha scelto: Inter. Zaniolo? Offerta Juve respinta. E su Chiesa…”

L’Ansa fa il punto sul mercato dell’Inter e lo fa concentrandosi sugli obiettivi principali e sugli intrecci più “chiacchierati”: “Mentre la stagione calcistica italiana sta per ripartire, la Roma fa i conti e cerca di capire se potrà permettersi di tenere Zaniolo e Pellegrini. Finora ha resistito alle offerte per i due gioielli, ma c’e’ da scommettere che Juventus e Inter torneranno a farsi avanti. Per ora la proposta bianconera per Zaniolo, Bernardeschi e Romero e soldi, è stata respinta al mittente, mentre i nerazzurri hanno provato a farsi sotto offrendo Nainggolan, che per la tifoseria romanista sarebbe un gradito ritorno, soldi e il diritto di incassare il 15% su una futura cessione. Ma ci sono proposte anche dalla Premier League, ovvero da Manchester United, Liverpool e Tottenham, e a Trigoria ne terranno conto sperando comunque di non dover cedere”.

Chiesa – “Dall’Inghilterra filtra la voce che il Manchester United sta valutando seriamente la candidatura di Chiesa, non più semplice alternativa a Sancho del Borussia, e che per questo potrebbe arrivare a offrire 60 milioni alla Fiorentina, proposta che verrebbe presa in considerazione”.

Intrecci di mercato – “Tonali ha scelto l’Inter, mentre per i nerazzurri si complica la pista Cavani, perché ‘el Matador’ avrebbe scelto l’Atletico Madrid, che lo cerca fin da gennaio. Considerato che Werner del Lipsia dovrebbe finire in Premier, per Marotta e Ausilio si complica la ricerca dell’eventuale sostituto di Lautaro Martinez, intenzionato ad andare al Barcellona”.

(Ansa)