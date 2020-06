Lautaro manda segnali all’Inter. Il Barça aspetta una mossa del Toro, ma lui vede nerazzurro

Sono settimane impegnative per Lautaro Martinez, ogni giorno si parla insistentemente del suo passaggio al Barcellona e della trattativa con l’Inter per portarlo in blaugrana. I catalani lo hanno scelto come primo rinforzo per la prossima stagione e sperano di convincere l’Inter ad abbassare la cifra della clausola inserendo qualche contropartita, come Junior Firpo.

Lautaro non si è ancora esposto pubblicamente e difficilmente lo farà, ma i segnali che il Barcellona si aspetta non arrivano. Anzi, l’attaccante argentino manda segnali nerazzurro. In serata sul suo profilo Instagram ha postato una foto con la numero 10 dell’Inter mentre esulta dopo un gol.