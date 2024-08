"L'ipotesi è viva e proprio nelle scorse ore, secondo quanto appreso da Firenzeviola, gli agenti di Arnautovic sono stati avvistati proprio nel capoluogo ligure. Una chiacchierata di sicuro interlocutoria per poi concretizzare il tutto dopo la partita di campionato (le due squadre saranno avversarie all'esordio proprio al Ferraris) o negli ultimi giorni di mercato. Solo l'austriaco potrebbe far saltare l'operazione se non trovasse le condizioni", si legge.