Arnautovic ancora di salvezza dell’attacco: ha tutte le caratteristiche che chiedeva Inzaghi

"L’Inter aveva un disperato bisogno di un attaccante e, dopo aver mancato alcuni bersagli (da Lukaku che si è accordato con la Juventus a Scamacca che ha preferito l’Atalanta, passando per i troppo cari Balogun e Taremi), Arnautovic rappresenta una sorta di ancora di salvezza. Inzaghi, che, come noto, avrebbe preferito Morata - anche nel suo caso, però, i costi sarebbero stati esorbitanti -, voleva un centravanti di stazza, capace di fare da punto di riferimento e in grado, giocando spalle alla porta, di far salire la squadra nei momenti di difficoltà. L'austriaco è tutto questo".