La Stampa – Arnautovic, finita con l’Inter ma vuole restare in Serie A

La sua avventura all'Inter è finita come lui stesso ha detto nei giorni scorsi dal ritiro con l'Austria. Arnautovicnon ci sarà al Mondiale per Club e ha lasciato il suo in bocca al lupo all'ex compagno Chivu che si è appena preso la panchina nerazzurra. Da quanto scrive il quotidiano La Stampa il calciatore si sta guardando intorno e starebbe pensando di rimanere in Serie A. Per questo il fratello, che è anche il suo agente, ha sondato un interessamento da parte del Torino e ha sentito anche il Fenerbahce, dove allena Mourinho, suo allenatore nella prima esperienza nerazzurra.