Sky – Inter, Balogun si allontana. Un arrivo in difesa dipenderà dall’attaccante

Arnautovic, che ha vinto il Triplete con l'Inter, potrebbe tornare a Milano. Lui e il suo agente spingono per l'addio al Bologna: il club rossoblù non ha dato il via libera all'attaccante. Thiago Motta ha spiegato che capisce la sua situazione e capirebbe se andasse via. Sempre più lontana la pista che porta a Balogun che costa sui 40 mln. Resta in piedi la pista Taremi per il quale il Porto chiede 30 mln.