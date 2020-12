CdS – Xhaka? L’Inter valuta un altro profilo: “Può arrivare dall’Arsenal in cambio di Eriksen”

Il nome di Christian Eriksen resta quello più caldo, sul fronte uscite di gennaio, in casa Inter. Il centrocampista danese è ormai fuori dal progetto di Conte e, dalle parti di Viale della Liberazione, puntano a una cessione a titolo definitivo.

Qualora, però, questa pista si rivelasse impraticabile, ecco l’alternativa: cedere Eriksen in prestito fino al termine della stagione nell’ambito di uno scambio. I nomi più sondati sono quelli di Paredes del PSG e Xhaka dell’Arsenal. Ma in casa Gunners, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere preso in considerazione anche il profilo di Ceballos, attualmente a Londra in prestito dal Real Madrid:

“… Una cessione a titolo definitivo del danese già a gennaio appare complessa: più facile che si cerchi una soluzione fino al termine della stagione, magari attraverso il solito scambio. Se Arsenal e Psg dovessero dare concretezza al loro interesse, allora l’Inter prenderebbe in considerazione Xhaka o Ceballos, tra i Gunners, oppure Paredes, tra i francesi”.

(Fonte: Corriere dello Sport)