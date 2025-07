Il difensore giapponese, un passato in Italia con il Bologna, è ora libero di cercarsi una nuova squadra da svincolato

Takehiro Tomiyasu non è più un calciatore dell'Arsenal. Il difensore giapponese, un passato in Italia con la maglia del Bologna e accostato in passato anche all'Inter, ha rescisso consensualmente il contratto che lo legava ai Gunners, ed è ora libero di cercarsi una nuova squadra da svincolato.